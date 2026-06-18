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Jueves, 18 de junio de 2026
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Jugadores Bayern Múnich - Foto: AFP
Jugadores Bayern Múnich - Foto: AFP
Bayern Múnich

El Bayern Múnich presumió de sus destacadas figuras por su actuación en el inicio de la Copa del Mundo

junio 18, 2026
Por: Natalya Baquero González
Esta es la octava vez en la historia de la Copa del Mundo que tres jugadores de un mismo equipo son elegidos MVP durante la misma jornada.

El extremo colombiano Luis Díaz ha sido una de las últimas figuras del Bayern Múnich en presentarse en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

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En su debut mundialista, ‘El guajiro’ no solo se reportó con una espectacular asistencia, sino que también marcó el gol del desempate en el primer juego de la selección Colombia ante Uzbekistán por la fase de grupos.

En su entrega durante el encuentro en el que la ‘Tricolor’ venció 3 goles por 1 al combinado asiático, Luchito festejó por partida doble, pues, aparte de la victoria, fue elegido el jugador MVP del partido.

Con este reconocimiento, el extremo colombiano se suma a los obtenidos por sus compañeros del Bayern Munich, el francés Michael Olise y el inglés Harry Kane, quienes también brillaron con sus selecciones.

Ocasión de orgullo para el conjunto alemán, que por medio de sus redes sociales presumió el desempeño de sus jugadores en la edición número 23 del certamen mundialista.

"ESTE TRÍO. DKO sigue cocinando en el mundial”, dice el mensaje que acompaña la imagen en la que aparecen los tres futbolistas con sus respectivos reconocimientos.

Cabe destacar que Michael Olise fue la figura de Francia en el juego ante Senegal, mientras que Harry Kane hizo lo propio en el encuentro de la selección de Inglaterra ante su similar de Croacia.

De acuerdo con la información compartida por MisterChip, esta es la octava vez en la historia de la Copa del Mundo que tres jugadores de un mismo equipo son elegidos MVP durante la misma jornada del certamen, durante la fase de grupos.

Adicionalmente, esta se convierte en el Bayern Munich; se convierte en el primer club en contar con este registro en tres oportunidades: dos en Brasil 2014 y una en Norteamérica 2026.

  • Brasil 2014

Segunda fecha, fase de grupos
Robben, Mandzukic y Götze

Tercera fecha, fase de grupos
Robben, Shaqiri y Müller

  • Canadá, México y Estados Unidos 2026

Primera fecha, fase de grupos
Olise,Kane y Díaz.

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