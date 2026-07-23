NTN24
Jueves, 23 de julio de 2026
Jueves, 23 de julio de 2026
Marco Rubio
Programa: La Mañana

Marco Rubio considera a María Corina un “elemento muy importante” en la transición democrática en Venezuela

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Este jueves, desde Filipinas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la líder democrática María Corina Machado “representa un elemento muy importante” dentro del proceso hacia la “transición democrática” de Venezuela. Frente a este tema, el programa La Mañana de NTN24 habló con María Oropeza, coordinadora del partido Vente Venezuela en el estado de Portuguesa.

También le puede interesar

Marco Rubio y María Cortina Machado - Fotos: EFE
Marco Rubio

Marco Rubio considera a María Corina un “elemento muy importante” en la transición democrática en Venezuela

Avión de EE. UU.-Foto: CENTCOM
Ataque al régimen de Irán

Ola de ataques contra infraestructura iraní: Trump amenaza instalaciones nucleares

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Juicio contra Maduro

Lo que dejó la tercera audiencia del dictador Maduro: su deterioro es evidente

Boceto del dictador Nicolás Maduro/Delcy Rodríguez-Foto: EFE
Juicio contra Maduro

Hipocresía chavista al desnudo: Maduro ante la justicia y Rodríguez con inmunidad presidencial

Víctimas celebran audiencia contra Maduro | Foto: EFE
Juicio contra Maduro

Víctimas de Nicolás Maduro celebran justicia tardía: "ha comenzado a pagar en nombre del pueblo venezolano"

Nicolás Maduro | Fotos: AFP-EFE
Juicio contra Maduro

El Nicolás Maduro que aseguraba que nunca lo tocarían lució resignado ante juez de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Nicolás Maduro podría quedar en libertad? La oscura hipótesis sobre el obstáculo legal que enfrentaría Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La solidaridad, el puente que sostiene a los damnificados en Venezuela tras casi un mes de la tragedia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Ola de ataques contra infraestructura iraní: Trump amenaza instalaciones nucleares

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Total desconexión entre Maduro y Cilia: no hubo intercambio de miradas, ni palabras en la audiencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Actualidad

Ver más
Lionel Messi - Lamine Yamal (AFP)
Mundial 2026

¿España o Argentina? Llegó la hora del duelo imperdible por la final del Mundial 2026

Guardias nacionales buscando pertenencias ajenas en un apartamento destrozado por los terremotos en La Guaira - Fotos: Instagram
Terremoto en Venezuela

Graban a guardias nacionales buscando pertenencias ajenas en un apartamento destrozado por los terremotos en La Guaira: "Respeten la tragedia de los demás"

Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Milagro en Venezuela: rescatan a un bebé que estuvo 32 horas bajo escombros y sin alimentos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lionel Messi - Lamine Yamal (AFP)
Mundial 2026

¿España o Argentina? Llegó la hora del duelo imperdible por la final del Mundial 2026

Selección Colombia | Foto: AFP
Selección Colombia

El creador de contenido que en lugar de cuestionar a la selección Colombia tuvo un gesto de apoyo con todos los jugadores tras la eliminación del Mundial

Javier Aguirre - Foto EFE
Selección de México

Confirman a leyenda del fútbol latinoamericano como nuevo entrenador de México tras su eliminación del Mundial

Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

La emotiva invitación que le hizo Cristiano Ronaldo a un niño venezolano que sobrevivió al doble terremoto: "Me encantaría conocerte"

Micheal Ward - AFP
Actor

El actor británico Micheal Ward fue absuelto de los cargos de violación y agresión sexual por los que se le acusaba desde 2023

Guardias nacionales buscando pertenencias ajenas en un apartamento destrozado por los terremotos en La Guaira - Fotos: Instagram
Terremoto en Venezuela

Graban a guardias nacionales buscando pertenencias ajenas en un apartamento destrozado por los terremotos en La Guaira: "Respeten la tragedia de los demás"

El expresidente peruano Pedro Castillo - AFP
Pedro Castillo

Pedro Castillo pide a la justicia peruana acatar solicitud de grupo de expertos de la ONU que reclama su liberación inmediata

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre