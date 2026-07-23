Marco Rubio considera a María Corina un “elemento muy importante” en la transición democrática en Venezuela

Este jueves, desde Filipinas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la líder democrática María Corina Machado “representa un elemento muy importante” dentro del proceso hacia la “transición democrática” de Venezuela. Frente a este tema, el programa La Mañana de NTN24 habló con María Oropeza, coordinadora del partido Vente Venezuela en el estado de Portuguesa.