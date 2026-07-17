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Mundial 2026

Este fue el camino recorrido por España y Argentina para llegar a la final: Cabo Verde logró importante hazaña contra ambos equipos

julio 17, 2026
Por: Juan Carlos Senior
Lionel Messi y Lamine Yamal (AFP)
Lionel Messi y Lamine Yamal (AFP)
España y Argentina jugarán el próximo 19 de julio el partido por el título después de superar un recorrido que empezó con 48 selecciones.

España y Argentina jugarán este domingo la final del Mundial 2026. Las dos selecciones llegan invictas pero la española llega a la final con una de las defensas más sólidas del campeonato.

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El equipo dirigido por Luis de la Fuente inició su participación con un empate sin goles ante Cabo Verde, pero rápidamente se encontró con su mejor versión al golear 4-0 a Arabia Saudita y después de vencer por la mínima a Uruguay para quedarse con el liderato de su grupo.

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En la fase eliminatoria, España mostró autoridad, eliminó a Austria con un contundente 3-0, sacó a Portugal gracias a un gol agónico de Mikel Merino, superó 2-1 a Bélgica con otro tanto determinante del mediocampista y derrotó 2-0 a Francia en semifinales, convirtiéndose así, en uno de los equipos más consistentes del torneo.

Argentina, por su parte, defenderá el título conquistado en Qatar 2022 y buscará ser la primera selección en revalidar una Copa del Mundo desde Brasil en 1962.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni inició de forma sólida la fase de grupos, con triunfos sobre Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), impulsado por un Lionel Messi determinante. En solo la fase de grupos, el 10 del Inter de Miami anotó 6 goles.

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No obstante, el desafio llegó en las rondas de eliminación directa. La Albiceleste necesitó tiempo extra para eliminar a Cabo Verde, logró una espectacular remontada frente a Egipto después de ir perdiendo 2-0, eliminó a Suiza en la prórroga y selló su clasificación a la final al derrotar 2-1 a Inglaterra en otro partido que se resolvió en los minutos finales.

Ninguna de las dos selecciones logró vencer a Cabo Verde en los 90 minutos pues Argentina la derrotó en el alargue.

El historial entre ambas selecciones refleja una rivalidad muy equilibrada. En 14 enfrentamientos oficiales y amistosos, cada equipo suma seis victorias y se registran dos empates. Su único choque en un Mundial ocurrió en Inglaterra 1966, cuando Argentina se impuso 2-1.

Ahora, 60 años después, las dos selecciones volverán a cruzarse en el escenario más importante del fútbol, con la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de la Copa del Mundo.

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