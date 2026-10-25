“La llegada de María Corina para nosotros los familiares de los presos políticos es la esperanza”: Alida Hernández

Alida Hernández, hermana del coronel (R) Carlos Ulises Hernández Rojas quien se encuentra detenido en el Rodeo I, habló en NTN24 acerca de la llegada de María Corina Machado a Venezuela y lo que significa para los familiares de los presos políticos. “La llegada de María Corina para nosotros los familiares de los presos políticos es la esperanza, porque hemos luchado con la amnistía y ha sido una odisea, no hemos tenido ninguna respuesta, por eso su llegada para nosotros es muy satisfactoria. Cuando los presos políticos se enteraron de su llegada fue una felicidad increíble”, comentó.