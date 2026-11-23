Las fuertes lluvias que se presentaron este lunes 23 de noviembre en Bogotá provocaron intensas inundaciones en varias partes de la ciudad en zonas cercanas a la avenida Caracas y la calle 45 cerca del centro.

En imágenes captadas por transeúntes y divulgadas en redes sociales se ve la magnitud de los estragos que dejó el paso del agua.

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En uno de los videos compartidos, un usuario logró captar el momento en que varios objetos eran arrastrados por las fuertes corrientes de agua que se formaron por el duro aguacero.

La lluvia se llevó consigo, entre otros, un baño portátil dispuesto para la obra del metro que se está construyendo en la capital colombiana.

“Tuberías, cajas, sillas, conos y hasta un sanitario de las obras del Metro fueron arrastrados por los arroyos originados por el fuerte aguacero en la Avenida Caracas con calle 37 en Bogotá”, mencionó un usuario que compartió la curiosa imagen.

La capital colombiana, en el mes de noviembre, históricamente ha sido epicentro de fuertes lluvias, muchas veces, incluso, con granizo.