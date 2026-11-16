Explosiva revelación: La hija de “El Koki” destapa los presuntos vínculos de Maduro con "El Koki"

En NTN24, conocimos las declaraciones de Yarian Revete, hija de Carlos Luis Revete, alias “El Koki”, reveló en una entrevista explosiva que el régimen de Nicolás Maduro financiaba la organización criminal que lideró su padre desde la Cota 905 en Caracas. Las declaraciones, ofrecidas al periodista Luis Olavarrieta, exponen presuntos vínculos directos entre el chavismo y el crimen organizado en Venezuela.