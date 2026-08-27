La UEFA prepara una denuncia penal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

La UEFA está preparando una denuncia penal en Suiza contra Gianni Infantino por la gestión de un proyecto que no obtuvo frutos el cual pretendía entregar a inversores privados una participación en los derechos comerciales de los Mundiales y de otras competiciones de la FIFA, según reportan varios medios incluida la agencia AP.

VEA TAMBIÉN "Algunos no quieren que otros crezcan": el fuerte mensaje de Gianni Infantino contra los detractores de su gestión en la FIFA o

El organismo europeo ha presentado este jueves documentos en un tribunal federal de Manhattan para tratar de obtener información de Thrive Capital Management, el fondo de inversión de Estados unidos fundado por Joshua Kushner, que estaría llamado a ser en uno de los más importantes inversores del proyecto.

La UEFA espera usar esos documentos como posible evidencia en el procedimiento que evalúa llevar a la justicia suiza.

La operación se encontraba construida en torno a FIFA Forward Enterprise, una nueva compañía que gestionaría, al parecer, los activos comerciales más influyentes de la organización, incluido el Mundial.

La propuesta buscaba recaudar 4.200 millones de dólares a cambio del 20 % de esa entidad, manteniendo FIFA la mayoría accionaria.

El plan se retiró el pasado 1 de agosto tras provocar una fuerte reacción en el interior del fútbol internacional, en especial en Europa. No obstante, la decisión de abandonar la iniciativa no acabó el conflicto. La UEFA busca determinar cómo se diseñó la operación, quién o quiénes participaron en su elaboración y cómo se puso la valoración económica.

En un documento de 56 páginas que mostró ante la justicia de estados Unidos, los abogados de la UEFA mencionaron que están pensando en “un procedimiento penal suizo contra Infantino y posiblemente otros funcionarios de la FIFA por gestión desleal delictiva”, esto bajo el artículo 158 del Código Penal suizo.

VEA TAMBIÉN Destacados exjugadores sudamericanos, entre ellos un colombiano, declaran su apoyo a Gianni Infantino en la FIFA o

La organización europea tiene dudas sobre el precio que se estableció para la transacción. Según sus abogados, los 4.200 millones de dólares significaban valorar la nueva compañía en unos 20.000 millones, cifra que, a su juicio, no se determinó por medio de una subasta competitiva ni sometida a una valoración independiente. La UEFA asegura que el precio puede haber estado deliberadamente abajo del valor de mercado.

Una de las acusaciones más preocupantes aparece justamente en ese documento, en el cual se plantea que los 4.200 millones puede corresponder a un “precio fraudulentamente fuera de mercado promovido por Infantino para su propio beneficio”. Esa afirmación es de los abogados de la UEFA y no define una conclusión judicial ni una acusación penal ya que ya se presentó ante un tribunal suizo.

La estrategia legal de igual forma alcanza a Kushner y a Thrive Capital. La UEFA busca acceder a documentos y testimonios que dejen reconstruir las conversaciones acerca de la inversión, la estructura de la operación y las valoraciones económicas usadas para su justificación.