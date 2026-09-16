Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología alerta por lluvias y descargas eléctricas en siete estados de Venezuela

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ofreció un reporte a través de sus redes sociales en el que alerta por lluvias y descargas eléctricas en siete estados de Venezuela.

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La instancia sostuvo al respecto: "Se mantiene desarrollo nuboso originando precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas en partes del norte de Guárico, oeste de La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Cojedes y Portuguesa".

Actualmente, la Onda Tropical número 50 se está desplazando sobre el oriente y centro de Venezuela a una velocidad de 27 km/h, interactuando con la Zona de Convergencia Intertropical.

Por el momento, Inameh reporta que esta onda está generando mantos nubosos con lluvias, chubascos y descargas eléctricas ocasionales.

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Hace unas semanas, el paso consecutivo de múltiples ondas tropicales ha causado estragos en diferentes ciudades del país.

En cuanto a la capital, Caracas, las lluvias han dejado al menos cinco personas fallecidas y 173 incidencias, según informó la alcaldesa chavista del municipio Libertador, Carmen Meléndez.

Mientras el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez habla de “atención” y “despliegues”, la realidad en las comunidades es otra.

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Expertos añaden que las intensas lluvias en Venezuela se deben principalmente a la interacción simultánea de tres factores meteorológicos y climáticos.

Entre ellos: la activación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el paso continuo de ondas tropicales y los efectos del calentamiento global.