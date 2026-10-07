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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Pobreza en Venezuela

Entre desechos y necesidad: así sobreviven familias en el vertedero de Tiguadare en Falcón, Venezuela

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Niños y adultos en el vertedero de Tiguadare en Falcón, Venezuela - Fotos: Facebook
La pobreza en Venezuela se mantiene alta, afectando de lleno al grueso de la población.

Un material audiovisualdifundido en redes sociales muestra la difícil realidad que enfrentan a diario numerosas personas en el vertedero de Tiguadare, en la península de Paraguaná, estado Falcón (Venezuela).

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Las imágenes muestran a niños, jóvenes y adultos recorriendo los montones de desechos en busca de objetos o materiales que puedan aprovechar para obtener algún sustento.

La situación evidencia las condiciones de vulnerabilidad y precariedad en las que viven estas familias, quienes se exponen constantemente a riesgos para su salud al permanecer en un basurero a cielo abierto.

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El registro busca poner el foco sobre una realidad que, pese a desarrollarse diariamente, permanece fuera de la atención pública.

Expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.

Esto, tras haber registrado un aceleramiento en los meses previos que duplicó los registros de inicios de año debido al descontrol cambiario y la presión sobre el bolívar.

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Otro punto que abordan los expertos en cuanto a la economía de Venezuela es que esta ha sufrido una contracción histórica superior al 75% de su Producto Interno Bruto (PIB) en comparación con su pico en 2012.

Dicha contracción ha estado acompañada de procesos de hiperinflación, la destrucción del poder adquisitivo del bolívar, la ruina de la industria petrolera y un éxodo migratorio masivo.

La pobreza en Venezuela se mantiene alta, afectando de lleno al grueso de la población. Aparte, en cuanto a servicios básicos, apenas una fracción minoritaria de las viviendas disfruta de agua potable de forma regular o de energía eléctrica continua, agravando la precariedad cotidiana.

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