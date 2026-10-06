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Martes, 06 de octubre de 2026
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Crisis económica

Pese a la narrativa de Delcy Rodríguez, Venezuela volvió a quedar en la última posición del Índice de Libertad Económica

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Adultos mayores buscando su sustento en Venezuela como vendedores ambulantes / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos de referencia: EFE
Adultos mayores buscando su sustento en Venezuela como vendedores ambulantes / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos de referencia: EFE
El país obtuvo una puntuación de 2,94 sobre 10 y aparece en el puesto 165 entre las 165 jurisdicciones analizadas.

Venezuela volvió a quedar en la última posición del Índice de Libertad Económica.

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El país obtuvo una puntuación de 2,94 sobre 10 y aparece en el puesto 165 entre las 165 jurisdicciones analizadas.

Con dicho resultado, Venezuela permanece en el último lugar de la clasificación por segundo año consecutivo.

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Factores como la seguridad jurídica, la protección de la propiedad privada, la estabilidad de la moneda y un marco regulatorio predecible se tomaron en el comentado estudio.

Mientras tanto, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, aseguró que Venezuela atraviesa una etapa de dinamismo económico.

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Durante una reunión con representantes del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Rodríguez consideró que en Venezuela hay una "ebullición económica".

Además, sostuvo que el país acumula varios trimestres consecutivos de "crecimiento económico" y atribuyó este comportamiento al "esfuerzo" de su administración.

Las declaraciones de la sucesora de Maduro contrastan con las dificultades económicas que enfrenta el grueso de la población venezolana.

Distintos sectores sociales señalan que los bajos ingresos continúan afectando la calidad de vida.

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