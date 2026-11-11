Cicpc confirma que Rafael Pérez, adulto mayor que saltaba la cuerda en distintos semáforos de Barquisimeto, fue asesinado mientras dormía

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) confirmó que Rafael Simón Pérez, hombre de 80 años conocido como 'el señor de la cuerda', en Barquisimeto, estado Lara, fue asesinado mientras dormía.

VEA TAMBIÉN Investigan la muerte de Rafael Simón Pérez, exboxeador que saltaba la cuerda en distintos semáforos de Barquisimeto o

Por este crimen fue detenido Junior Alexander Perozo Perozo, conocido con el alias de 'El Pirri', quien es señalado como el presunto autor material del ataque.

La información fue confirmada por el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, quien indicó que el móvil del homicidio estaría relacionado con una venganza.

VEA TAMBIÉN "No subestimamos la maldad": Alviárez sobre las amenazas de muerte contra María Corina Machado o

El cuerpo de Pérez fue localizado sin vida este jueves 5 de noviembre en una calle de la capital larense.

Durante el levantamiento del cadáver, funcionarios del CICPC observaron que presentaba un traumatismo en la cabeza.

VEA TAMBIÉN Así reaccionaron en EE. UU. a amenaza de muerte contra María Corina alimentada por el show de terror de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello o

En Barquisimeto y Cabudare, Rafael Simón Pérez era recordado por su trato amigable con la gente.

Solía presentarse en concurridos cruces viales, como la intersección de las avenidas Lara y Los Leones, así como en distintos sectores de Valle Hondo.