Cicpc confirma que Rafael Pérez, adulto mayor que saltaba la cuerda en distintos semáforos de Barquisimeto, fue asesinado mientras dormía
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) confirmó que Rafael Simón Pérez, hombre de 80 años conocido como 'el señor de la cuerda', en Barquisimeto, estado Lara, fue asesinado mientras dormía.
Por este crimen fue detenido Junior Alexander Perozo Perozo, conocido con el alias de 'El Pirri', quien es señalado como el presunto autor material del ataque.
La información fue confirmada por el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, quien indicó que el móvil del homicidio estaría relacionado con una venganza.
El cuerpo de Pérez fue localizado sin vida este jueves 5 de noviembre en una calle de la capital larense.
Durante el levantamiento del cadáver, funcionarios del CICPC observaron que presentaba un traumatismo en la cabeza.
En Barquisimeto y Cabudare, Rafael Simón Pérez era recordado por su trato amigable con la gente.
Solía presentarse en concurridos cruces viales, como la intersección de las avenidas Lara y Los Leones, así como en distintos sectores de Valle Hondo.