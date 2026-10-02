Revelan imágenes del momento en que el Ejército recuperó y montó en un helicóptero los cuerpos de tres abatidos, incluido cabecilla del Clan del Golfo

Un operativo del Ejército Nacional contra el Clan del Golfo en zona rural de Jericó, Antioquia, dejó tres presuntos integrantes de esta estructura muertos, entre ellos Cristian Camilo Chavarría Tapias, conocido con los alias de ‘Terry’ o ‘Keiner’, señalado por las autoridades como cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

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El procedimiento quedó registrado en imágenes difundidas por las Fuerzas Militares, en las que se observa el despliegue de los uniformados en la zona y el momento en que es retirado uno de los cuerpos que dejó el enfrentamiento. El cadáver aparece cubierto y dentro de una bolsa utilizada para su traslado desde el área de la operación.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, los combates se produjeron durante una operación de la Séptima División, en coordinación con la Policía Nacional. La institución señaló que entre los tres muertos estaba alias ‘Terry’, quien tendría más de cinco años de trayectoria criminal y estaría relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y desplazamiento forzado en diferentes municipios de Antioquia.

El presidente Abelardo de la Espriella también confirmó el resultado de la operación y señaló que Chavarría Tapias tendría injerencia en Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes. Según el mandatario, el hombre estaría relacionado con el manejo de actividades de narcotráfico y extorsión en esta zona del departamento.

Además, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que alias ‘Terry’ estaría relacionado con el asesinato de Andrés Felipe Herrera Quiroz, un futbolista del Suroeste antioqueño que fue atacado con arma de fuego en la entrada de su vivienda, en Jardín. Esta vinculación corresponde a un señalamiento de las autoridades y hace parte de las investigaciones sobre ese homicidio.

Durante la operación también resultó herido un soldado, quien recibió atención inicial por parte de enfermeros militares de combate y, posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica especializada, según informó el Ejército.

Finalmente, mientras las autoridades avanzaban con la extracción de los cuerpos y la consolidación del balance del operativo, las imágenes permitieron observar parte del procedimiento realizado tras los combates en la zona rural de Jericó.