Entubación forzada: el nuevo método de tortura del régimen de Delcy, según la ONU

La situación de los derechos humanos en Venezuela vuelve a quedar bajo la lupa internacional. Un nuevo informe de la Misión de la ONU advierte que, pese a algunas medidas adoptadas tras la salida del dictador Nicolás Maduro del poder, las estructuras estatales relacionadas con la represión permanecen esencialmente intactas.

Uno de los hallazgos que más preocupación genera está relacionado con el centro penitenciario de máxima seguridad El Rodeo I, donde la Misión documentó prácticas de tortura y malos tratos contra personas detenidas por razones políticas.

Entre ellas aparece la entubación forzada, una práctica que, según la investigación, fue utilizada contra detenidos. Asimismo, la Misión documentó el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada, conocida entre los reclusos como la “máquina del tiempo”.

El informe señala que la Misión investigó 64 nuevos casos de tortura únicamente después del 3 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro fue capturado. Para los investigadores, este hallazgo demuestra que la reducción de las detenciones prolongadas no significó el fin de las prácticas de tortura y malos tratos.

El Rodeo I no es el único centro señalado en el documento. En Fuerte Guaicaipuro, instalación militar, la Misión investigó denuncias sobre personas recluidas en espacios similares a fosas excavadas por debajo del nivel del suelo.

Además, se documentaron exposición al frío, privación de alimentos, entubación forzada y otras condiciones degradantes.

La investigación sostiene que, además, cientos de personas continúan enfrentando condiciones de detención deficientes, con restricciones para acceder a agua potable, alimentación, medicamentos y atención médica.

Las organizaciones de la sociedad civil citadas por la Misión estiman que entre 379 y 500 personas permanecían detenidas. No obstante, el propio informe advierte que la falta de información oficial, transparente y verificable impide establecer con exactitud cuántas personas continúan privadas de la libertad y cuál es su situación jurídica.

Cabe resaltar que dentro del informe también aparece el caso de Víctor Quero Navas, un vendedor ambulante que fue detenido y posteriormente sometido a desaparición forzada.

La ONU señala que Quero Navas murió bajo custodia y que su familia conoció su destino más de un año después de su detención y diez meses después de su fallecimiento. Su madre, Carmen Teresa Navas, murió diez días después de conocer la información.

El caso ya había generado preocupación dentro de Naciones Unidas. En mayo de 2026, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas había reclamado una investigación independiente sobre su desaparición y posterior muerte bajo custodia.

¿Qué dice la ONU sobre el gobierno de Delcy Rodríguez?

El informe reconoce que, después del 3 de enero, se produjo una reducción significativa de las detenciones prolongadas y de las desapariciones forzadas asociadas. También registra la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos y algunas medidas adoptadas por el régimen de Delcy Rodríguez, entre ellas una ley de amnistía y el cierre de El Helicoide.

Sin embargo, la Misión advierte que esos cambios no estuvieron acompañados de una reforma profunda de las instituciones responsables de la seguridad y la inteligencia. Además, señala que numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia continúan vigentes.

La ONU también sostiene que al menos 19 funcionarios previamente identificados por su participación en graves violaciones de derechos humanos permanecen en puestos clave o fueron reasignados a otras posiciones relevantes.

El informe será presentado este 18 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, donde la situación venezolana volverá a ser examinada.