“FIFA Forward Enterprise”: Concacaf cuestionó a la FIFA por la propuesta y denuncia falta de debido proceso

La confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (concacaf) emitió un duro comunicado en el que cuestionó públicamente a la FIFA tras la representación de la propuesta denominada FIFA Forward Enterprise.

El organismo regional manifestó su inconformidad con las formas en que se hizo público el proyecto, señalando una evidente falta de consulta previa con las instituciones de gobierno del balompié internacional.

A través de sus canales oficiales, Concacaf reveló que no fue notificada de manera formal ni previa sobre los planes del máximo ente rector del fútbol mundial para crear esta nueva entidad.

​"Concacaf sólo tuvo conocimiento de este asunto a través de informes de los medios y, posteriormente, mediante un comunicado de prensa. Estamos profundamente preocupados por la falta de debido proceso", manifestó la institución continental.

La propuesta de FIFA Forward Enterprise busca crear una nueva estructura o filial para gestionar, financiar y potenciar comercialmente las actividades y fondos de desarrollo. En su pronunciamiento, la confederación enfatizó la responsabilidad compartida entre los entes rectores para proteger la institucionalidad del deporte.

​"Compartimos la decepción de muchos en nuestra región y en el deporte de que este nivel de detalle haya sido diseñado y compartido públicamente antes de que se haya producido cualquier discusión con los organismos de gobierno relevantes y las partes interesadas."

Concacaf recordó que tanto la FIFA como las distintas confederaciones y asociaciones miembro deben regirse por los mismos principios de gobernanza, transparencia y planificación a largo plazo.



​"Como líderes en el fútbol, somos los custodios del deporte. Colectivamente, la FIFA, las Confederaciones y cada Asociación Miembro tienen la responsabilidad de actuar siempre en el mejor interés del deporte. Cada decisión que tomamos debe estar guiada por una buena gobernanza, procesos sólidos y una administración a largo plazo. Este es el marco dentro del cual opera Concacaf. Confiamos en que todos dentro de la familia de la FIFA actuarán de la misma manera”, concluyó el comunicado oficial.

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La posición de Concacaf se suma a las opiniones que han surgido de otras confederaciones internacionales. Esto ha abierto un nuevo debate sobre cómo se toman las decisiones y cómo se manejan los activos comerciales dentro de la estructura directiva de la FIFA.