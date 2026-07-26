Régimen de Irán acusa a Ucrania de atacar uno de sus barcos en el mar Caspio

El régimen de Irán acusó a Ucrania de atacar a uno de sus navíos mercantes el sábado en el mar Caspio, donde causó la muerte de un marinero y heridas a otro, informó la agencia oficial de noticias IRNA.

Citando al Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, la agencia dijo que el ataque ocurrido la mañana del sábado causó una explosión a bordo del navío.

"El ataque realizado por el régimen ucraniano contra un navío mercante iraní en el mar Caspio, explícitamente reivindicado por el jefe de ese régimen, demuestra la persistencia de la actitud irracional y hostil del régimen ucraniano" contra Irán, protestó el ministerio, citado por IRNA.

Irán "nunca ha intervenido en el conflicto entre Rusia y Ucrania", aseguró.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo el sábado en redes sociales que obtuvo "resultados muy sólidos con ataques de largo alcance en el mar Caspio, dirigidos contra buques utilizados en el transporte de cargamentos militares que implican a Irán, así como contra un buque de guerra".

Por su parte, los servicios de inteligencia ucranianos informaron en Telegram de ataques con drones contra "cargueros sometidos a sanciones internacionales que se utilizaban para transportar cargamentos militares entre Irán y Rusia".

Según la televisión estatal iraní, el encargado de negocios de Ucrania en Teherán fue convocado el sábado al Ministerio de Relaciones Exteriores para rendir cuentas por este "acto hostil y criminal".

En una conversación con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, el canciller iraní Abás Araqchi pidió una "respuesta firme" de la UE y del Consejo de Seguridad de la ONU a este ataque, según IRNA.