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Jueves, 16 de julio de 2026
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Final del Mundial

Milei dice que no viajará a EE. UU. para la final del Mundial entre Argentina y España para no romper "cábala" a favor de la Albiceleste

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
El mandatario también reveló que usa la misma prenda durante los partidos de su selección.

El presidente de Argentina, Javier Milei, descartó este jueves viajar a Estados Unidos para la final del Mundial del domingo ante España y dijo que seguirá viendo los partidos de la Albiceleste desde la residencia de Olivos como parte de su "cábala", un ritual al que se le atribuye buena suerte.

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"Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos, como el primer día", respondió Milei a Radio El Observador.

Consultado si la decisión de permanecer en Buenos Aires para la final del Mundial de Norteamérica 2026 se debía a una cábala, el mandatario respondió: "Sí".

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También explicó que usa una chaqueta de la petrolera YPF como atuendo de buena suerte para los partidos.

"El día (del partido) con Suiza me dio mucho calor. Como me la saqué nos hicieron un gol, me la volví a poner y no me la saqué más", reveló.

En cambio, el rey de España, Felipe VI, asistirá a la final en el MetLife Stadium en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York, junto a la reina Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, informó la Casa Real el miércoles.

Argentina, actual campeón del mundo, disputará el domingo la final ante España con la ilusión de conseguir su cuarta estrella mundialista.

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Para España será la segunda vez que opte al título planetario. La primera fue en Sudáfrica 2010, cuando la Roja conquistó por primera vez la Copa del Mundo.

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