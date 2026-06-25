Venezuela recibe ola de apoyo internacional tras devastadores terremotos que hasta el momento dejan al menos 164 muertos y casi 1.000 heridos

El miércoles 24 de junio se registraron dos potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 en Venezuela que causaron al menos 164 muertos y cerca de mil heridos.

Ante la tragedia, el país latinoamericano declaró el estado de emergencia y ha recibido una ola de apoyo internacional, desde naciones como China hasta Estados Unidos.

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En un mensaje en su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país “está preparado, dispuesto y capacitado para ayudar”.

Y añadió: “He ordenado a todas las agencias de nuestro gobierno que se preparen para actuar rápidamente. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos”.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, prometió una ayuda "importante, rápida y eficaz" al país sudamericano.

Por su parte, el Gobierno de China anunció estar lista para enviar "toda la ayuda posible" a territorio venezolano.

"China quiere ofrecer toda la ayuda posible de manera apropiada, de acuerdo con lo que necesite Venezuela", indicó en conferencia de prensa el portavoz de la Cancillería, Guo Jiakun.

El bloque de países de la Unión Europea, a través de la Comisaría de Gestión de Crisis, anunció que están dispuestos a prestar su ayuda.

VEA TAMBIÉN Al menos 164 muertos y casi 1.000 heridos por devastadores terremotos en Venezuela, según primer reporte o

Según la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, el sistema europeo Copernicus de detección por satélite fue activado para apoyar las operaciones de rescate en Venezuela.

Países de la región como México, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Panamá, Guyana, El Salvador, Argentina, Chile, República Dominicana y otros más también expresaron su consternación por lo sucedido y mostraron disposición de ayuda.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, escribió en X que ha "instruido la preparación de la ayuda necesaria".

"Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario", indicó.

Entretanto, el presidente salvadoreño Nakib Bukeue dijo que “300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas”.

En un comunicado, Argentina indicó que se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifestó “su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes”.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, aseguró que su país “responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario”.

El Gobierno de Suiza dijo que enviará 80 socorristas y 18 toneladas de equipamiento de rescate a Venezuela para ayudar a las víctimas.

Otros países también anunciaron el envío de socorristas, como Francia que informó del envío de 85 rescatistas a Venezuela para colaborara con las labores de búsqueda de supervivientes.

Delcy Rodríguez, que está al frente de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro, informó que el número de muertos por los devastadores terremotos ha ascendido a al menos 164, con 971 heridos. Además, reportó alrededor de 30 réplicas tras los dos sismos más fuertes del miércoles.