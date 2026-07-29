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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Radamel Falcao García

Este es el club latinoamericano que ficharía a Falcao García quien se encuentra como agente libre

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Radamel Falcao García - Foto EFE
Radamel Falcao García - Foto EFE
Al delantero colombiano, de 40 años, se le vio en el país centroamericano, donde viviría hasta finales de año.

Radamel Falcao García ha sido captado en Panamá y su presencia volvió a alimentar los rumores de una posible llegada del delantero colombiano al fútbol de ese país , concretamente al club San Francisco.

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El atacante, de 40 años, en estos momentos es agente libre luego de finalizar su contrato con Millonarios el pasado 30 de junio. Pese a que su futuro deportivo sigue sin definirse, su visita a Panamá y los vínculos que tiene con personas relacionadas con San Francisco, generan especulaciones sobre un eventual fichaje.

Falcao fue a una clínica en el transcurso de su estadía en el país centroamericano, según informes de medios locales. La probabilidad de su llegada a San Francisco tendría relación con los nexos del club con un grupo de inversionistas que están vinculados a la escuela de formación Fair Play , lugar donde el delantero empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol.

No obstante, por ahora no hay confirmación de manera oficial que anuncia que Falcao está negociando con el club panameño.

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La periodista Melissa Gallego mencionó que el colombiano y su familia tendrían planeado permanecer en Panamá durante los próximos meses, pero aclaró que esta situación no significa que el jugador vaya a jugar en un equipo de ese país.

"No sé si va a jugar con San Francisco, pero lo que sí me dijeron es que va a vivir en Panamá hasta el final de año" , informó la periodista.

El diario La Prensa de Panamá de igual forma informó que, aunque está confirmada la presencia de Radamel, no hay alguna información oficial que hablen sobre negociaciones entre el ex jugador de Millonarios y San Francisco.

El delantero colombiano sigue de esta forma, sin definir su próximo destino. Su último partido oficial fue el 26 de mayo, cuando entraron algunos minutos en la derrota de Millonarios frente a O'Higgins, resultado que dejó fuera al conjunto bogotano de la Copa Sudamericana.

Luego de finalizar su vínculo con Millonarios, Falcao trabajó como comentarista durante el Mundial de 2026. El colombiano afirmó su intención de seguir jugando y, por ahora, no ve el retiro como una opción a corto plazo.

Su participación en Millonarios se ha complicado, sobre todo, por la situación fiscal del jugador. Enrique Camacho, presidente del club, explicó hace poco tiempo que Falcao acabó su contrato a finales de junio y que sus obligaciones tributarias reflejan una dificultad para permanecer en Colombia.

Su presencia en Panamá deja abierta la posibilidad de un nuevo capítulo en su carrera, pero por ahora la llegada a San Francisco continúa siendo netamente una versión sin confirmación oficial.

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