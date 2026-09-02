"No hay forma de explicar con palabras normales lo que me ha sucedido": venezolano regresa a las Grandes Ligas con Cleveland tras accidente que puso en riesgo su carrera

El regreso del venezolano Carlos Hernández a las Grandes Ligas aparece ocho meses tras un accidente automovilístico que, por un instante, hizo creer que su carrera como beisbolista podía terminar. El lanzador derecho ha sido incorporado este martes al roster de los Guardianes de Cleveland y de nuevo se instaló en un dugout de las Mayores.

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Hernández, de 29 años, sufrió lesiones graves en el accidente que sucedió en enero en Venezuela, entre las que destacan una fractura de fémur y una herida profunda en el brazo izquierdo. La recuperación le hizo atravesar meses de una rehabilitación antes de volver a competir.

El propio lanzador ha reconocido que se encontraba enviando mensajes de texto a la vez que conducía al momento de ocurrido el accidente. Según explicó, el impacto ha sido muy fuerte y las lesiones han estado cerca de cambiar definitivamente el destino de su carrera, así como también resultaron heridas otras dos personas que viajaban en el vehículo.

"Estoy muy feliz. Siento que estar aquí es una muestra de la voluntad de Dios. De otra manera, no hay forma de explicar con palabras normales lo que me ha sucedido", aseguró Hernández, según con MLB.

Su regreso llega como parte de la expansión de los rosters de las Grandes Ligas para septiembre. Cleveland escogió su contrato desde Triple-A Columbus, donde el derecho retomó su actividad competitiva tras ser activado de la lista de lesionados a finales del mes de julio.

El camino de vuelta inició mucho antes de reaparecer con el uniforme de Cleveland. Hernández tuvo que recuperar movilidad y fuerza luego de las lesiones sufridas en Venezuela y así, avanzar en un proceso de rehabilitación que le dejó regresar al montículo en las Ligas Menores.

El venezolano llegó a septiembre con la posibilidad de ser de nuevo una alternativa para el bullpen de los Guardianes, sobre todo en una etapa de la temporada en la que el equipo pelea por seguir en la carrera por la postemporada. Cleveland incorporó a Hernández y al utility Daniel Schneemann al momento en que los rosters activos pasaron de 26 a 28 jugadores.

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La historia de igual forma significa una segunda oportunidad deportiva para un lanzador que ya tenía experiencia en las Mayores. Hernández trae consigo seis temporadas de experiencia y un registro de 5.14 de efectividad en su carrera, esto según los registros disponibles.

"También un reconocimiento especial a la organización, porque nunca me dejaron solo", señaló el venezolano al recordar el proceso de rehabilitación.

Pero más allá de sus números, el regreso para él tiene un significado que va más allá del béisbol. Hernández explicó que en los meses de recuperación recibió un respaldo continuo de la organización de Cleveland, donde también estuvieron involucrados los entrenadores y el personal médico.