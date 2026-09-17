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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Epa Colombia

Yina Calderón publicó un video grabado por Epa Colombia desde su lugar de reclusión y pidió ayuda a Abelardo de la Espriella: “Me están haciendo persecución y tortura”

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Video de Epa Colombia en la cárcel - Canva y Redes
Video de Epa Colombia en la cárcel - Canva y Redes
Cabe resaltar que en las imágenes quien se encuentra grabando es la misma Daneidy, por lo que se hace énfasis en que ella tendría acceso a tecnología.

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras un video compartido por la también creadora de contenido Yina Calderón, quien reveló lo que estaría viviendo en la cárcel.

Cabe recordar que Barrera Rojas fue trasladada a la cárcel de La Picaleña, en la ciudad de Ibagué, tras pasar varios meses recluida en la Escuela de Carabineros de Bogotá. Las imágenes muestran un momento ocurrido al interior del centro de reclusión y que, por lo que se evidencia, sería antes de ser trasladada.

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En las imágenes reveladas por Yina Calderón se observa a 'Epa Colombia' grabando dentro del centro penitenciario mientras se desarrolla un momento que ella describe como tenso. Durante el video, la empresaria reclama por una situación relacionada con Wadith Manzur, señalado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y quien se encontraba con Epa Colombia en la Escuela de Carabineros antes de que ella fuese trasladada.

En medio de la discusión, Barrera Rojas utiliza términos como “persecución” y “tortura” para referirse a lo que, según manifiesta en la grabación, estaría ocurriendo en su contra. También cuestiona la manera en que se estaría manejando una cortina dentro del espacio donde se encontraba.

Cabe resaltar que en las imágenes quien se encuentra grabando es la misma Daneidy, por lo que se hace énfasis en que ella tendría acceso a tecnología, teniendo presente que está prohibido mientras se encuentra recluida. Hasta el momento, el INPEC no se ha pronunciado al respecto.

Por otro lado, Yina Calderón acompañó la publicación con un mensaje en el que manifestó su preocupación por las condiciones que estaría enfrentando su amiga. La influenciadora también solicitó públicamente ayuda para Barrera Rojas y dirigió su petición al presidente de Colombia.

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No es justo todo lo que está pasando Epa Colombia, necesitamos ayuda urgente señor presidente”, aseveró.

El nuevo registro también llega después de la circulación de otras imágenes en las que se observa a Epa Colombia siendo trasladada hacia los juzgados de Ibagué. En ese material, la empresaria aparece con esposas en manos y pies mientras es custodiada por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

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