Equipo de María Corina Machado confirma que la líder está dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez y "con quien se tenga que sentar de cara al país"

Tras horas de haber regresado a Venezuela, se conoció que la líder de las fuerzas democráticas y premio Nobel de la Paz María Corina Machado está dispuesta a reunirse con la dictadora interina, Delcy Rodríguez.

Machado regresó a Venezuela sorpresivamente el domingo luego de diez meses de exilio y fue recibida por miles y miles de personas que se volcaron a las vías en varios puntos de su trayecto de unos 400 kilómetros desde Barquisimeto hasta Caracas.

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Su regreso demuestra que sigue siendo la figura más influyente de la política venezolana, en momentos en que un sector de la oposición y el régimen interino encabezado por Delcy Rodríguez negocian una transición democrática con el respaldo de Estados Unidos.

Es por eso que Claudia Macero, vocera de la líder, dijo en la emisora local Unión Radio que Machado "ha manifestado su disposición a sentarse no solo con Delcy, sino con quien se tenga que sentar de cara al país con total claridad, con una agenda para que esas cosas pasen".

Esto solo reconfirma la posición de Machado, que desde el exilio ya había señalado que estaba dispuesta a "hablar con quien haya que hablar".

Su regreso fue sorpresivo, pues había denunciado que el régimen de Rodríguez impedía su entrada al país, luego de siete intentos infructuosos.

Sin embargo, este domingo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el domingo que el retorno de la opositora fue "resultado directo" del proceso de "reconciliación" que se impulsa en la mesa de diálogo de cara a la transición democrática.

Macero consideró que la llegada de Machado responde a "un proceso de transición que requiere a todas las partes" y que "no puede dejar por fuera a María Corina".

"No hay un proceso de transición ni de elección creíble sin la fuerza y sin la legitimidad de la gente que ella representa", acotó.

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Aunque hasta ahora se desconoce su agenda, Macero asegura que "en las próximas horas ella debería dirigirse al país".

En paralelo, el régimen chavista se mantiene en silencio no se ha pronunciado sobre el retorno de la Nobel de Paz.