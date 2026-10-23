Temblor de magnitud 3,9 se sintió en Medellín durante la noche del jueves en Colombia

El Servicio Geológico Colombia informó que un temblor de magnitud 3,9 se presentó el jueves en la noche cerca de Medellín, una de las principales ciudades del país y en donde se sintió el movimiento.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-10-22, 23:29 hora local Magnitud 3.9. Profundidad 40 km, Ituango - Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://sismosentido.sgc.gov.co https://sgc.gov.co/sismos”, publicó la cuenta oficial del Servicio.

Varios usuarios, en las redes sociales, confirmaron que sintieron el evento telúrico en la capital antioqueña.

“Sentido levemente en Medellín”, publicó una usuaria en respuesta a la publicación puesta en las redes sociales por el Servicio.

El Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que sintieron el movimiento a registrar su experiencia a través de la plataforma oficial de sismos sentidos.

Estos reportes permiten recopilar información sobre la percepción del evento en distintas regiones y complementar el análisis técnico de la actividad sísmica.

Los colombianos han estado alerta ante cualquier sismo luego de que un estremecedor terremoto, el pasado 10 de agosto, enlutara al país.

El movimiento del 10 de agosto se registró en el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento del Chocó, y se presentó a una profundidad de 103 kilómetros, según datos del Servicio Geológico Colombiano.

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La más reciente cifra sobre muertos en ese terremoto es de 335 según datos oficiales.