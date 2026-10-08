Golpe binacional al Clan del Golfo entre Colombia y Panamá: 1 abatido y más de 16 detenidos

Las fuerzas militares de Colombia y Panamá adelantaron una operación binacional para hacerle frente a los grupos criminales que operan en la zona fronteriza. De acuerdo con la información compartida, la ofensiva de estas dos naciones integrantes del Escudo de las Américas hacia el Clan del Golfo dejó como saldo un delincuente abatido, 16 sujetos capturados, entre ellos dos menores de edad, así como decenas de objetos incautados.