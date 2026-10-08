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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Juicio contra Maduro
Programa: Club de Prensa

¿Es Diosdado Cabello? EE. UU. usa nombres en clave para investigados por caso Maduro: así lo describen

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
El seudónimo CC1 representa a un alto funcionario del régimen con acceso directo a Maduro.

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