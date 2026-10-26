Harry Kane conquista el fútbol mundial: el Balón de Oro se queda en Inglaterra

Harry Kane fue uno de los grandes protagonistas de la gala del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres.

El delantero del Bayern de Múnich recibió el Trofeo Gerd Müller al mejor goleador masculino, un reconocimiento a su temporada y a su capacidad para marcar diferencias tanto con su club como con la selección de Inglaterra y no solo eso, ganó el Balón de Oro debido a su extraordinaria temporada.

El atacante llegó a la ceremonia entre los candidatos al principal premio individual del fútbol, luego de una campaña en la que destacó por su efectividad frente al arco y su influencia en el juego ofensivo del Bayern.

Por su parte, la española Alexia Putellas ganó el Balón de Oro femenino luego de una temporada sobresaliente con el Barcelona, con el que conquistó un triplete previo a de incorporarse al London City Lionesses en Inglaterra.

La ceremonia igualmente reconoció a jóvenes promesas, porteros, entrenadores y clubes que sobresalieron durante el último año.

La lista de los otros ganadores

Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal.

Trofeo Kopa femenino: Vicky López.

Mejor portero masculino: Unai Simón.

Mejor portera femenina: Cata Coll.

Trofeo Gerd Müller masculino: Harry Kane.

Trofeo Gerd Müller femenino: Charlyn Corral.

Mejor entrenador masculino: Luis de la Fuente.

Mejor entrenadora femenina: Pere Romeu.

Mejor club masculino: Paris Saint-Germain.

Mejor club femenino: Barcelona.

Premio Sócrates: Bukayo Saka.

La gala reunió a las figuras más destacadas del fútbol internacional y reconoció los logros individuales como el trabajo colectivo de clubes y selecciones.

Kane cerró la noche con un premio que respalda su temporada goleadora y su gran actuación en el Mundial.