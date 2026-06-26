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Viernes, 26 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

"Es importantísimo llegar antes de las 72 horas”: miembro de la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco sobre los trabajos de búsqueda en Venezuela

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Iván Barrientos, encargado de comunicación y logística de la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco de México, habló sobre las labores de búsqueda y rescate en Venezuela tras los dos poderosos terremotos.

La situación en Venezuela tras los recientes terremotos es crítica, con miles de personas potencialmente atrapadas bajo los escombros. Es por esto por lo que la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco, un equipo mexicano reconocido internacionalmente por su capacidad de respuesta en emergencias se prepara para intervenir y colaborar en las labores de rescate dentro del país sudamericano.

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Para hablar sobre este tema, Iván Barrientos, encargado de comunicación y logística de la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco de México, conversó con El Informativo de NTN24.

El experto explicó que "ya hay grupos de mexicanos que han salido hacia Venezuela y nosotros estaríamos haciendo lo mismo" y que "es importantísimo llegar antes de las 72 horas para poder rescatar a las personas que siguen atrapadas".

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Sobre lo que podrían hacer las personas atrapadas debajo de los escombros acotó: "justamente hacer ruido, tratar de conservar su energía y aire, pegarle a un metal" y dijo que entiende el desespero de las personas, pero que cree que hay que "tratar de seguir las indicaciones de las personas especializadas. Es importante que no se pongan ellos en riesgo también (...) Es tratar de ayudar, pero siempre salvaguardando su propia integridad porque es importante que en lugar de una víctima tengamos que salvar a dos".

Barrientos puntualizó que los perros son de mucha ayuda sobre todo por el olfato y que "los seres humanos lo hacemos de protocolos visuales o sonoros, y justamente la señal de sonido puede ser importante para escuchar las voces débiles de la gente que está atrapada".

"El primer acercamiento de rescate es a través de la parte auditiva y hacer este silencio para escuchar quién pudiera estar pidiendo auxilio debajo de los escombros", agregó.

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