Administración Trump pone al terrorismo político de extrema izquierda en el centro de su agenda internacional de seguridad y apunta contra las FARC y el ELN

Este jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezado por el secretario Rubio, reunió a representantes de diversos gobiernos en la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, con el propósito de analizar el crecimiento del terrorismo político de extrema izquierda como una amenaza de alcance transnacional.

El encuentro congrega a aliados del Hemisferio Occidental, Europa y Asia para fortalecer la cooperación internacional, optimizar el intercambio de información y consolidar los mecanismos conjuntos de aplicación de la ley dirigidos a enfrentar este desafío.

En medio de su declaración, Rubio destacó que cuatro organizaciones violentas fueron designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

"Siempre ha sido impulsado por un odio por encima de todo, un odio hacia la civilización misma. Es una revuelta de lo peor contra lo mejor, una revuelta de los débiles y los cobardes contra los fuertes y los buenos. Es perpetrado por aquellos que no pueden construir, que no pueden crear, que no pueden crear grandes cosas, y que toman venganza del mundo por su propia insuficiencia al buscar destruir a aquellos que sí pueden. Esto es lo que es el Izquierdismo Radical”, indicó Rubio.

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El secretario de Estados recordó décadas de secuestros, atentados con bombas, asesinatos y ejecuciones de las FARC y el ELN, “Ha llegado el momento de aplastar este mal para siempre”.

“Recuerden las decenas de miles de guerrilleros marxistas entrenados para matar en los campamentos terroristas de Castro”, agregó.

Asimismo, aseguró que esta amenaza "está empeorando" y sostuvo que "ya no se puede negar y ya no se puede ignorar, porque ha llegado el momento de aplastar este mal para siempre".

El jefe de la diplomacia afirmó que el terrorismo político de extrema izquierda no es un fenómeno nuevo ni una "ficción fabricada por políticos conservadores", sino que, es la principal forma de violencia política.

“Todos nuestros amigos aquí presentes de las naciones del hemisferio occidental recuerdan las décadas de secuestros, atentados con bombas, asesinatos y ejecuciones; recuerdan el terror violento de los Tupamaros, de los Montoneros, de las FARC y del ELN”, puntualizó.