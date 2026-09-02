"Es imposible copiar el modelo de Bukele en Colombia": experto sobre una 'bukelización' en el país

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reafirmó su postura frente a los grupos criminales: "Yo no vine a contemporizar con quienes asesinan, extorsionan, reclutan niños y pretenden imponer su ley por medio de las armas y la dinamita. Vine a derrotarlos, como lo prometí en campaña". Para hablar sobre este tema, Iván Andrés Carvajal Hurtado, experto en seguridad e inteligencia estratégica, conversó con el programa La Tarde de NTN24.