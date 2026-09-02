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Miércoles, 02 de septiembre de 2026
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Programa: La Tarde

"Es imposible copiar el modelo de Bukele en Colombia": experto sobre una 'bukelización' en el país

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reafirmó su postura frente a los grupos criminales: "Yo no vine a contemporizar con quienes asesinan, extorsionan, reclutan niños y pretenden imponer su ley por medio de las armas y la dinamita. Vine a derrotarlos, como lo prometí en campaña". Para hablar sobre este tema, Iván Andrés Carvajal Hurtado, experto en seguridad e inteligencia estratégica, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

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