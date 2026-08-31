¿Es real la foto de Maduro en la cárcel? Abogado explica cómo pudo hacer esta polémica imagen

Desde las cuentas del dictador Nicolás Maduro se difundieron unas supuestas fotos suyas desde la prisión en la que se encuentra en Nueva York tras su captura el pasado 3 de enero. El mensaje que acompaña las polémicas fotos explica que fueron tomadas el 25 de junio, un día después del doble terremoto que sacudió a Venezuela. Para hablar sobre este tema, Nizar El Fakih, abogado experto en derecho internacional, conversó con el programa La Tarde de NTN24.