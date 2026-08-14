Estados Unidos prepara nuevas medidas económicas contra el régimen de Irán: "Serán como nunca se han visto"

Estados Unidos se encuentra alistando nuevas medidas de índole económico en contra del régimen de Irán que, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, van a tener la presión sobre Teherán a un nivel muy alto. La declaración ocurre al tiempo que Washington posee un bloqueo naval sobre el país y las negociaciones para llegar un nuevo acuerdo están trabadas.

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Bessent afirmó en una entrevista con Newsmax que la administración de Donald Trump tomará nuevas acciones la próxima semana. “Vamos a aplicar medidas como nunca se han visto en la historia del aislamiento económico de un país”, afirmó el funcionario, esto según Reuters.

El secretario detalló que la estrategia de Estados Unidos mezclará la presión financiera con el bloqueo del estrecho de Ormuz, un espacio marítimo muy importante para el comercio energético a nivel global. Según Bessent, el objetivo que tienen es impedir que mercancías logren entrar o salir de los puertos iraníes.

La advertencia refleja un fortalecimiento de la posición norteamericana luego de que las conversaciones entre los dos quedaran estancadas. Haces unos días Bessent planteó la posibilidad de llegar rápidamente a un entendimiento que dejase pasar de nuevo el tránsito por el estrecho. Esto a la vez que Trump describió las conversaciones como positivas.

El escenario cambió luego. Estados Unidos declaró que tiene capacidad para seguir con el bloqueo naval de forma indefinida, una medida que en estos momentos ya afecta el tráfico marítimo en una de las rutas más importantes de transporte de petróleo y gas global.

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El estrecho de Ormuz alberga cerca de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado. La disminución del tráfico está generando preocupación en los mercados y culpó a un repunte de los precios internacionales del crudo.

La tensión de igual forma incrementó luego de ataques en contra de dos buques petroleros de Emiratos Árabes Unidos. Los incidentes crearon una nueva reducción del tránsito comercial por la zona y aumentaron las preocupaciones sobre posibles interrupciones por un más extenso tiempo del suministro energético.

Por último, La administración Trump aseguró que la presión económica quiere obligar al régimen iraní a aceptar sus condiciones en las negociaciones. Entre los asuntos centrales está el del tránsito por el estrecho de Ormuz y las actividades nucleares iraní.