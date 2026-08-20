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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Aeropuerto de Maiquetía

Aeropuerto de Maiquetía ya tiene fecha para reanudar sus operaciones comerciales

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Personas esperan en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Venezuela) - Foto: EFE
Personas esperan en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Venezuela) - Foto: EFE
El aeropuerto funcionará con terminales provisionales y carpas acondicionadas debido a los daños provocados por el devastador doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Este jueves se dio a conocer que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Venezuela) reanudará sus operaciones comerciales el lunes 24 de agosto de 2026.

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El aeropuerto funcionará con terminales provisionales y carpas acondicionadas debido a los daños provocados por el devastador doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Al respecto, el pasado miércoles se realizó el primer simulacro para poner a prueba las mencionadas terminales provisionales.

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Es de recordar que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía se encuentra en una de las zonas más afectadas por los terremotos consecutivos.

La infraestructura del aeropuerto más importante del país sufrió daños que afectaron incluso a la pista de aterrizaje principal, lo que limitó sus operaciones.

En cuanto a los daños generales que dejó el doblete sísmico, el régimen venezolano emitió un boletín informativo semanal con fecha del 17 de agosto de 2026.

El reporte consolida un total de 6.438 personas fallecidas, mientras que las brigadas de emergencia mantienen en 6.462 el número de personas rescatadas de los escombros.

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Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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