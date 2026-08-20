"Te utilizaron como a nadie": Trump elogia a su exasesor Michael Cohen por retractarse en frente de él en un programa radial

Donald Trump y su exasesor Michael Cohen han protagonizado una inesperada reconciliación de manera pública en una entrevista radial la cual dejó distintas declaraciones polémicas, entre las que se encuentra el elogio del presidente a su viejo aliado por retractarse de parte de sus acusaciones.

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“Te utilizaron como a nadie”, le dijo Trump a Cohen en el transcurso de la conversación, según AP. El presidente también mencionó que respetaba el hecho de que su antiguo abogado hubiera retirado algunas declaraciones anteriores, un giro que es sobre todo relevante por el papel que Cohen ha tenido en el proceso penal contra Trump.

La entrevista, la cual se transmitió de manera parcial este jueves en el programa de Cohen en la emisora ​​77 WABC y que tendrá una transmisión completa el domingo, reflejó un primer encuentro público entre los dos luego de años de enfrentamientos, acusaciones y procesos de índole judicial.

Cohen por muchos años fue uno de los colaboradores con mayor cercanía a Trump. En el pasado llegó a afirmar que hubiera estado dispuesto a “recibir una bala” por él. No obstante, su relación se rompió luego de que Cohen fuese investigado y condenado por muchos delitos , para luego volverse en uno de los principales críticos del que entonces era el expresidente.

El exabogado también ha sido una figura crucial en el juicio que finalizó con la condena de Trump por 34 cargos con relación a la falsificación de registros comerciales en el caso de los pagos para silenciar acusación que podía perjudicar su campaña electoral del año 2016. Su testimonio sirvió de soporte para colocar a Trump en el centro de las gestiones y con esto, evitar la divulgación de esas historias, según AP.

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La nueva posición de Cohen generó controversia justamente por aquel historial. En los últimos meses, el exabogado cuestionó la actuación de los fiscales y afirmó que se sintió presionado en sus declaraciones en contra de Trump, una postura que ayudó a esclarecer el camino para el acercamiento de ambos.

Antes de la entrevista, Cohen defendió de forma pública su decisión de reconciliarse con el presidente. “El perdón no significa amnesia”, afirmó, al haber afirmado en que no olvidó lo ocurrido en los años de enfrentamiento.

No obstante, esta reconciliación coincide con otro elemento que está despertando cuestionamientos: Cohen afirmó que volvió a solicitar un indulto presidencial. En una entrevista con CNN antes de que se emitiera el programa, afirmó que presentó de nueva la solicitud a la Casa Blanca y que planeaba hacer seguimiento al trámite.