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Colombia
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Madre de soldado secuestrado por Mordisco rompe en llanto: "Lo más frustrante fue verlo sin camisa"

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Lenis García, madre del soldado profesional Víctor Hugo Yepes García, se refirió al caso de su hijo quien permanece secuestrado desde el pasado 14 de noviembre de 2025 por disidencias de las FARC comandadas por alias Iván Mordisco. "Lo más frustrante para nosotros fue verlo sin camisa, sin botas", describió la madre sobre las imágenes donde aparecía su hijo custodiado por un hombre armado. Y añadió: "No hemos tenido comunicación con él, las únicas fueron las otras dos pruebas de supervivencia".

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