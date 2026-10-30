¿Referendo a Trump? Estados Unidos entra en la recta final para las elecciones de medio término

Estados Unidos enfrenta una jornada electoral crucial que definirá el futuro político del presidente Donald Trump. Este martes 3 de noviembre, los ciudadanos norteamericanos acudirán a las urnas para elegir los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 asientos del Senado, en lo que se considera un referendo directo a la gestión del mandatario republicano.