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Donald Trump
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¿Referendo a Trump? Estados Unidos entra en la recta final para las elecciones de medio término

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos enfrenta una jornada electoral crucial que definirá el futuro político del presidente Donald Trump. Este martes 3 de noviembre, los ciudadanos norteamericanos acudirán a las urnas para elegir los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 asientos del Senado, en lo que se considera un referendo directo a la gestión del mandatario republicano.

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