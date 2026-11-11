"Me enteré por una nota de voz": futbolista venezolano de dorado presente revela inusual manera cómo supo que no estaba convocado por la Vinotinto y crece la polémica

La ausencia de Salomón Rondón en la última convocatoria de la selección venezolana sigue creando repercusiones. El delantero del Pachuca reveló que se enteró de que no iba a ser llamado a la Vinotinto por medio de una nota de voz, una situación que puso de nuevo bajo la lupa la relación entre el histórico goleador y el seleccionador Oswaldo Vizcarrondo.

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ESPN fue uno de los medios que dio a conocer la versión del atacante acerca de la manera en que recibió la noticia. La situación llamó la atención entre los aficionados, sobre todo porque Rondón sigue siendo uno de los referentes del fútbol venezolano y pasa por un muy buen momento en la Liga MX.

El delantero, de 37 años, no está en la lista de 28 futbolistas que Vizcarrondo presentó el pasado 3 de noviembre para los amistosos de noviembre ante el País Vasco y Rusia. Se trata de una nueva ausencia del máximo artillero histórico de la selección, que tampoco había sido incluido en las convocatorias anteriores.

Rondón acumuló 15 goles en 15 partidos del torneo Apertura 2026, cifras que lo mantienen como uno de los delanteros con mayor producción ofensiva en el fútbol de México.

Cuando el seleccionador anunció la convocatoria, fue consultado por la ausencia del goleador venezolano. No obstante, prefirió no profundizar en el tema y dejó claro que veía que la situación ya era antes explicada.

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“No voy a responder eso porque la situación ya ha quedado clara anteriormente”, dijo Vizcarrondo, según declaraciones recogidas por medios deportivos.

En septiembre, el entrenador defendió su decisión de mantener la continuidad del grupo que venía trabajando. En aquella oportunidad, al referirse a Rondón, indicó: "Si fuese por los puntos, existiría la posibilidad de llamarlo. Le estoy dando continuidad al grupo, no veo coherente salirme de ese sendero".

El técnico igualmente aseguró que no le cerraba las puertas al delantero, pero insistió en que buscaba consolidar una nueva estructura para la selección.

De momento, no hay confirmación acerca de un eventual retorno del delantero a futuras convocatorias. Su situación va a seguir siendo uno de los temas de atención para los seguidores de la Vinotinto, que ven cómo su máximo goleador histórico se mantiene fuera del proyecto deportivo de Vizcarrondo.