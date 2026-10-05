"Es una mujer muy buena y todo va a funcionar": Donald Trump responde sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela

En un reciente artículo publicado en el New York Post y titulado 'Machado: Por qué debo volver a Venezuela — y por qué el pueblo debe votar', la líder democrática venezolana sobre su esperado regreso a su país.

"Mi deber es acompañar a nuestro pueblo y canalizar las crecientes tensiones sociales de manera pacífica. Debo estar allí, profundizando la organización ciudadana, fortaleciendo nuestra red cívica y forjando un acuerdo nacional entre civiles y militares", dijo

Y agrego que pronto regresará y recorrerá el país, "preparando a Venezuela para reconstruir sus instituciones, economía y democracia, y convertirnos en el socio más fuerte de Estados Unidos en el hemisferio".

Asimismo, la líder insistió en que el próximo paso estratégico es "fijar una fecha para las elecciones presidenciales dentro del próximo año, con una hoja de ruta para las reformas necesarias que las hagan libres y justas".

Esto ocurre después de varios intentos de la líder democrática para regresar a su país, tres de esos últimos intentos en las últimas semanas y entre secretismo sobre las verdaderas razones de los obstáculos que ha enfrentado.

Ahora, desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció sobre lo dicho por María Corina en medio de rumores y señalamientos sobre el gobierno norteamericano de supuestamente poner trabas a la Nobel de Paz.

Fiel a su estilo, Trump volvió a referirse al premio Nobel y alabó a la venezolana por dárselo.

"Te diré una cosa. Es una mujer muy buena. Me dio el premio Nobel porque me lo gané", aseguró ante periodistas.

Y agregó: "Es una mujer muy buena y todo va a funcionar".

VEA TAMBIÉN "María Corina es la garantía de que este proceso avance en orden y paz": Claudia Macero o

Mientras tanto, desde varios sectores apuntan contra el Gobierno de Estados Unidos por su cuestionable acercamiento a la dictadura venezolana, específicamente a Delcy Rodríguez, de quien se ha referido con halagos.