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María Corina Machado felicitó a Flávio Bolsonaro por su victoria en Brasil: “dejaremos atrás, para siempre, el comunismo”

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
La premio Nobel de Paz, María Corina Machado, felicitó a Flávio Bolsonaro por su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Machado expresó su respeto y cariño al pueblo brasileño por lo que calificó como una jornada democrática ejemplar y afirmó que Brasil tiene un peso decisivo en el futuro de la región. “Mi respeto y cariño al pueblo de Brasil por una jornada democrática ejemplar en la que pudieron ejercer con orgullo la soberanía popular a través del voto. Mi reconocimiento a Flavio Bolsonaro, ganador de esta primera vuelta. Los latinoamericanos queremos vivir con libertad, democracia, prosperidad y justicia, y Brasil tiene un peso decisivo en el futuro de nuestra región. Muy pronto Venezuela también avanzará en el camino de la libertad y dejaremos atrás, para siempre, el comunismo, la violencia y el crimen”, escribió la líder de la democracia.

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