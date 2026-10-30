Philipp Lahm analiza el Balón de Oro de Harry Kane y asegura que el delantero preferiría ganar la Champions League

A pocos días de celebrarse el esperado duelo entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, el histórico exdefensor y capitán alemán Philipp Lahm valoró la reciente conquista del Balón de Oro por parte de Harry Kane, con el señalamiento del significado que este galardón individual tiene tanto para la institución bávara como para el balompié de su país.

Durante una mesa redonda organizada por la Bundesliga, Lahm subrayó que la obtención del prestigioso trofeo por un jugador del campeonato alemán representa un hito sumamente saludable y una fuente inagotable de inspiración para los jóvenes talentos que se forman en las categorías base y en los equipos de cada comunidad.

“Es muy saludable para el fútbol alemán que alguien de la Bundesliga haya ganado el Balón de Oro. Supone una gran motivación para los jóvenes que empiezan a jugar al fútbol”, afirmó el exfutbolista al reflexionar sobre la conexión excepcional que existe en Alemania entre el fútbol profesional y el deporte formativo.

No obstante, al ser cuestionado sobre las aspiraciones históricas de otros referentes que vistieron la camiseta del Bayern como Franck Ribéry o Robert Lewandowski, Lahm matizó la dimensión de los premios individuales frente al éxito colectivo, con la precisión de que la máxima ambición en la élite siempre recae sobre los trofeos de equipo.

“Creo que Kane preferiría ganar la Champions al Balón de Oro. Todos los jugadores sabemos lo importante que es el colectivo para el éxito. Tuve la oportunidad de ganar el Balón de Oro, pero para mí nunca fue algo tan importante como el equipo porque es un premio individual”, finalizó.

Asimismo, el exdefensor germano reconoció el extraordinario momento que atraviesa el club bávaro bajo la conducción técnica actual, con la mención al rendimiento superlativo de figuras como Michael Olise, a quien situó igualmente en la órbita de los máximos contendientes al galardón dorado gracias a su desequilibrio en el campo y su peso tanto en el Bayern como en la selección francesa.

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Finalmente, Lahm valoró de forma positiva el fichaje de Jürgen Klopp como seleccionador de Alemania, con la apreciación de que la escuadra nacional cuenta con un técnico poseedor de una vasta experiencia. Lo más fundamental, según el exinternacional germano, radicó en que el estratega dejó claras desde su llegada sus directrices tácticas y su hoja de ruta institucional.