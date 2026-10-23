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Viernes, 23 de octubre de 2026
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CIA

La CIA publica video instructivo para que cubanos puedan colaborar con EE. UU. tras anuncios sobre el régimen de Trump y Rubio

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Marco Rubio - Foto: EFE
Donald Trump y Marco Rubio - Foto: EFE
La Agencia de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) publicó recientemente un instructivo para que los cubanos puedan colaborar de manera segura.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este viernes a los cubanos a entrar en contacto de forma "discreta" con los servicios de inteligencia de Estados Unidos con el objetivo de generar un "cambio" en la isla.

La Agencia de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) publicó recientemente un instructivo para que los cubanos puedan colaborar de manera segura.

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"Si usted cree que posee información de interés, asegúrese de ponerse en contacto con la CIA de forma segura", indicó la agencia.

Para aquellas personas que no puedan acercarse a una sede de la CIA en Estados Unidos, la agencia explicó que se deben tomar precauciones, entre las que destacó no utilizar “un dispositivo o una conexión a la Internet asociados con su identidad o su lugar de trabajo” y hacer uso de una VPN.

"Use un navegador web actualizado que sea operado por una compañía en los EE.UU. o un país aliado (por ejemplo, Chrome, Firefox, o Safari)", indicó, al tiempo que recomendó navegar de manera privada.

A su vez, la CIA recomendó utilizar un correo distinto al personal, en caso de contacto vía mail, y eliminar el historial de conversaciones.

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"Al no seguir estos pasos, cualquier sitio web que pueda visitar puede ser monitoreado por servicios de seguridad o de inteligencia, o por otros terceros", advirtió.

Por último, la CIA insistió en el uso de VPN's que no estén relacionadas con compañías de Cuba, Rusia, China e Irán.

Rubio formuló el llamado en momentos en que Washington busca forzar el fin del gobierno comunista de la isla.

"A quienes buscan impulsar un cambio positivo en Cuba: este es el momento", afirmó Rubio en las redes sociales. "Ante la decepción por las promesas incumplidas, la corrupción y los privilegios de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para lograr el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA", añadió.

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