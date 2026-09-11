"Espero con interés una reunión fructífera": Surinam recibe a Delcy Rodríguez como si fuera legítima con polémica ceremonia oficial

La llegada de Delcy Rodríguez a Surinam ha estado marcada por un recibimiento oficial y un claro gesto de acercamiento de la presidenta Jennifer Geerlings-Simons, quien resaltó de manera pública los vínculos históricos entre su país y Venezuela. Compartió imágenes de la recepción en el Palacio Presidencial.

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Rodríguez llegó el jueves en la noche al Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel, en Paramaribo, para iniciar una visita oficial por invitación de Simons. En representación de la mandataria surinamesa, fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación, Melvin Bouva.

El gesto de bienvenida ha sido acompañado por un mensaje directo de Simons. Según informó EFE, la presidenta publicó en su página oficial de Facebook un video de la recepción y aseguró: “Espero con interés una reunión fructífera y el fortalecimiento continuo de nuestra cooperación”. La mandataria igualmente aseguró que la visita pone de relieve “la histórica amistad y los vínculos entre Surinam y Venezuela”.

Simons resaltó también que la relación entre ambas Surinam y Venezuela se extiende por más de 50 años y la calificó como una amistad que se basa en el respeto mutuo, el entendimiento y una solidaridad de largo tiempo. El mensaje tomó sobre todo relevancia por el carácter oficial de la visita y al nivel de la recepción que se preparó en Paramaribo.

La capital surinamesa cambió parte de su funcionamiento habitual para las actividades relacionadas con la visita. La Policía de Surinam notificó cierres temporales de varias vías del centro de Paramaribo en los alrededores de Kerkplein y del Palacio Presidencial, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la agenda oficial.

Uno de los actos que se prevén dentro del programa es una ofrenda floral frente al busto de Simón Bolívar. El área de Kerkplein ha sido declarada libre de vehículos desde las primeras horas del viernes y se mantendría cerrada hasta la culminación de las actividades oficiales.

El Gobierno de Surinam presentó la reunión como una oportunidad para reforzar los lazos con Venezuela momento en que ambos cumplen 50 años de relaciones diplomáticas. La agenda espera reuniones entre las delegaciones y conversaciones acerca de energía, agricultura, pesca, turismo, educación y conectividad.

El recibimiento, no obstante, fue el primer mensaje político de una visita que quiere mostrar de forma pública una relación de cercanía entre Paramaribo y Caracas. Con la recepción en el Palacio Presidencial, el respaldo que ha expresado por Simons y el despliegue oficial en la capital, Surinam deja clara la relevancia que concede a la presencia de la dirigente del régimen venezolano en el país.