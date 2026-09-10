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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez realiza su quinto viaje internacional en lo que va del año: este es el destino y el motivo

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Su visita dará continuidad a una primera reunión de trabajo que se realizó en mayo en Caracas.

Delcy Rodríguez arribó en la noche de este jueves a Surinam para discutir la cooperación energética entre ambos países, informó la cancillería surinamesa.

Surinam es un pequeño país de 600.000 habitantes ubicado al norte de Sudamérica que adquirió interés internacional por el reciente hallazgo de yacimientos petroleros y gasíferos.

Bajo el timón de Rodríguez, cabeza del régimen desde enero tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo de Estados Unidos en Caracas, Venezuela abrió su industria energética al mundo y amplió sus relaciones comerciales con varios países.

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La visita de Rodríguez, propuesta por la presidenta Jennifer Geerlings-Simons, dará continuidad a una primera reunión de trabajo en Caracas en mayo, cuando fue recibido en Miraflores el canciller de Surinam, Melvin Bouva.

Entre los temas que abordarán, está "la cooperación en el ámbito del petróleo, el gas y los hidrocarburos", comentó Bouva en la emisora local Radio 10.

El funcionario surinamés definió la reunión como "un paso importante" en la cooperación entre "Surinam, como país petrolero emergente en la región, y Venezuela, como país más avanzado".

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Cabe resaltar que Rodríguez viajó a Surinam en julio de 2025 para la investidura de Geerlings-Simons.

Este será el quinto viaje internacional de Delcy Rodríguez este año tras la captura de Maduro.

Su primer viaje fue a Granada en abril de este año y luego, días más tarde, lo hizo a Barbados.

En mayo de 2026 viajó a La Haya y en junio visitó la India.

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