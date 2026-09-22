Representantes de Estados Unidos y el régimen de Irán se reunieron en Nueva York durante tres horas para tratar conflicto en Oriente Medio

Donald Trump anunció este martes que responsables iraníes y de Estados Unidos se reunieron al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

"Fue un encuentro que duró tres horas", dijo ante periodistas el presidente norteamericano, quien calificó de "muy buena" la reunión y aseguró que había previsto otro diálogo "en un futuro muy cercano".

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Trump anunció esta reanudación del diálogo con Teherán durante una rueda de prensa junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Me siento muy bien" respecto a estas conversaciones, dijo el emisario estadounidense Steve Witkoff, presente al lado de Trump.

El yerno del presidente, Jared Kushner, que también había participado en negociaciones con Teherán antes de que se interrumpieran en junio, se encontraba igualmente en la sala.

Medios iraníes informaron horas después de que el encuentro fue entre el canciller del régimen de Irán, Abás Araqchi, y el enviado de Estados Unidos Steve Witkoff.

En esta reunión Teherán presentó a Washington sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz, añadieron estos medios.

Según la agencia estatal de noticias Irib, las demandas presentadas por Araqchi incluyen "el levantamiento inmediato del bloqueo naval (de Estados Unidos a puertos iraníes), el pronto pago de todos los activos iraníes que están congelados y el fin de la guerra en todos los frentes de resistencia".

Un poco antes, desde la tribuna de la ONU, Trump dijo que tenía la opción entre conducir "al infierno" a Irán o llegar a un acuerdo, y predijo que se encontraría una solución diplomática después de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos.