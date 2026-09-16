Trump certifica a Venezuela en la lucha antidrogas pese a nexos del régimen chavista con narcoterroristas

La Administración de Estados Unidos, que lidera el presidente Donald Trump, certificó a Venezuela en la lucha antidrogas pese a los nexos del régimen chavista con narcoterroristas. La decisión fue anunciada este miércoles por el Departamento de Estado tras 21 años de desmitificación del país latinoamericano. "En Venezuela, gracias al arresto y la remoción por parte de mi Administración del exdictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro, ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país contra los carteles, incluida la eliminación de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua", indicó el Departamento de Estado en su decisión.