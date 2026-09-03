Exoficial de los Castro habla de la barbarie de Fidel y Raúl en Cuba: "Mataban indiscriminadamente"

Máximo Omar Ruiz Matoses, exoficial cubano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del ministerio del Interior del régimen, testigo de la barbarie cometida por los hermanos Castro y exprisionero político de la dictadura por oponerse a las violaciones de derechos humanos, habló en La Noche de NTN24 de las atrocidades que presenció.

"Lo viví muy de cerca (…) llegué a ser parte del sistema de protección de Fidel y de Raúl y se entera uno de muchas cosas, como del asesinato del sargento 'Guarina', era marihuanero, y por ese solo hecho Raúl tomó un avión en La Habana, aterrizó en la base y le hizo un juicio sumarísimo a 'Guarina' y ahí mismo: pena de muerte y lo fusilaron", contó Ruiz Matoses.

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El exoficial mencionó que los Castro "mataban indiscriminadamente" y que hubo un "fusilamiento en masa" por parte de Raúl a "unas cuantas decenas de cubanos, militares la mayoría" en lo que denominó "una violación extrema de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad".

Ruiz Matoses también se refirió al momento en el que decidió retirarse debido al fusilamiento arbitrario de uno de sus amigos, el general Arnaldo Ochoa Sánchez.

"Me retiré y empecé a pronunciarme fuertemente contra el sistema, pedí la renuncia de Fidel y de Raúl en una asamblea del partido, de ambos inclusive", relató Ruiz Matoses, quien habló sobre el momento de su captura por parte del régimen.

"Me cogieron preso y me acusaron de cinco delitos, uno de los cuales conllevaba la pena de muerte, (decían) que si me iba del país toda la información altamente sensible se le transmitiría al también traidor Rafael del Pino y me metieron 29 años que se quedaron en 20", precisó.

El exoficial contó además que, en cautiverio, así como muchos otros presos políticos. vivió "condiciones infrahumanas" a causa de la represión castrista.

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"Querían mantenerme vivo para que me lo sintiera por haberles dado la espalda: fue dura la alimentación y las condiciones médicas", recordó.