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Jueves, 13 de agosto de 2026
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Régimen de Venezuela

Esta es la abrumadora cantidad de requisitos que pide el régimen venezolano para solicitar un crédito hipotecario tras los desoladores terremotos

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Damnificados en La Guaira tras los terremotos registrados en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Damnificados en La Guaira tras los terremotos registrados en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Los damnificados interesados deberán presentar la solicitud y consignar los documentos requeridos en el Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores (BDT) o Banco del Tesoro.

Las familias que perdieron sus viviendas durante los terremotos del 24 de junio en las zonas más afectadas en Venezuela podrán acceder a un supuesto programa de créditos hipotecarios subsidiados para adquirir una nueva propiedad.

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Los damnificados interesados deberán presentar la solicitud y consignar los documentos requeridos en el Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores (BDT) o Banco del Tesoro.

Para inmuebles cuyo valor sea de hasta 70.000 dólares, el Estado cubriría 80 % del costo, mientras que el 20 % restante sería financiado mediante un crédito hipotecario.

En el caso de viviendas con precios superiores a 70.000 y hasta 100.000 dólares, el aporte estatal sería equivalente al 50 % del valor del inmueble. La otra mitad deberá ser cubierta mediante el financiamiento otorgado por la entidad bancaria.

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Una vez recibida la documentación, los bancos tendrán un plazo de cinco días hábiles para informar si la solicitud fue aprobada o rechazada.

Requisitos para solicitar el crédito:

  • Copia vigente y legible de la cédula de identidad y del RIF del solicitante.
  • Copia de la cédula de identidad y del RIF del cosolicitante, cuando corresponda.
  • Copia de la cédula de identidad y del RIF del vendedor.
  • Poder registrado, en caso de que el trámite sea realizado por un apoderado.

Asimismo, si la propiedad pertenece a una sucesión, se deberá consignar la planilla de declaración sucesoral.

  • Planilla de liquidación de derechos sucesorales o certificado de solvencia.
  • Copias de las cédulas de identidad de los herederos.
  • Información financiera.

A su vez, el solicitante deberá presentar una certificación de ingresos o constancia de trabajo.

  • Tres últimos estados de cuenta bancarios.
  • Formulario de solicitud
  • Planilla de solicitud de crédito debidamente completada.

Por otro lado, el documento debe ser legible y no presentar tachaduras ni enmendaduras y debe estar firmado tanto por el solicitante como por el cosolicitante, cuando corresponda.

En cuanto a los recaudos relacionados con el inmueble que se desea comprar, figuran:

  • Ubicación de la vivienda.
  • Precio de venta expresado en dólares.
  • Datos de identificación del propietario.
  • Opción de compraventa, documento bilateral de compraventa o carta de compromiso.
  • Certificación de gravamen.
  • Copia legible y registrada del documento de propiedad.
  • Copia vigente de la solvencia municipal.
  • Copia actualizada de la cédula catastral.
  • Recaudos ante el Ministerio para Hábitat y Vivienda.

Los "beneficiarios" también deberán presentar los siguientes documentos que permitan comprobar su condición de afectados por los terremotos:

  • Certificado digital del censo correspondiente a la vivienda colapsada.
  • Copia del documento que demuestre la titularidad de la vivienda afectada.
  • Certificado de habitabilidad que confirme que el inmueble que se pretende adquirir en el mercado secundario no presenta riesgos estructurales.

Hasta el momento, vale agregar, 6.301 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores. Aparte de los fallecidos y los miles de heridos y desaparecidos, muchas familias se encuentran damnificadas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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