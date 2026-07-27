Donald Trump anuncia que hay "buenas probabilidades" de alcanzar un acuerdo con el régimen de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista el lunes sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el régimen de Irán, y minimizó las preocupaciones sobre una posible escasez de municiones a causa del conflicto.

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Consultado a bordo del Air Force One sobre las negociaciones con la república islámica, Trump respondió: "Tengo mucha paciencia... Veremos qué pasa. Creo que hay buenas probabilidades de que algo pueda suceder".

"Tenemos muchas municiones", declaró, además, antes de añadir: "Me gustaría tener más, para ser sincero, pero se ha dado tanto a Ucrania".

La suspensión de las operaciones se genera después de varios días de enfrentamientos vinculados con el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas fundamentales para el transporte mundial de petróleo.

La relativa calma también genera una caída de los precios del crudo ante las expectativas de una eventual desescalada.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consideraría dar cierto margen a los esfuerzos diplomáticos, sin embargo, Washington aun no mueve su capacidad militar en la región y no rechaza retomar las acciones contra Teherán si las circunstancias cambian.

La posibilidad de volver a las negociaciones, sin embargo, enfrenta problemas. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, afirmó este lunes que su país todavía no solicita la reanudación de conversaciones con Estados Unidos y se mantiene en que no existen cambios en la situación del estrecho de Ormuz. La declaración fue recogida por Reuters, en medio de las versiones sobre contactos diplomáticos entre ambos gobiernos.

La pausa también tuvo repercusiones en los mercados internacionales. El precio del petróleo Brent bajó más de 6% este lunes, lo que lo ubicó cerca de los 90 dólares por barril, mientras el crudo norteamericano WTI retrocedió en una proporción similar.

La reacción muestra la expectativa de que una reducción de las hostilidades pueda facilitar otra vez el tránsito marítimo y bajar las restricciones que están afectando el suministro energético.

Aunque haya un descenso de la tensión directa entre Washington y Teherán, la situación regional siegue inestable.

El escenario diplomático de igual forma estará marcado por la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca. El encuentro con Trump puede centrarse en la posición de Estados Unidos frente al programa nuclear iraní y en la posibilidad de alcanzar un acuerdo para evitar una nueva escalada militar.

Hasta el momento, la suspensión de los ataques ofrece un breve respiro, pero no refleja realmente un acuerdo de paz definitivo. La evolución de las negociaciones y la situación en el estrecho de Ormuz van a ser determinantes para establecer si la pausa se convierte en una tregua que sea duradera o en un nuevo intervalo previo la reanudación de las hostilidades.