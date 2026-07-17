El fútbol colombiano anuncia la adopción de nuevas reglas que se utilizaron en el Mundial 2026

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó la adopción de 14 modificaciones al reglamento establecidas por la IFAB, tras recibir la aprobación de la Comisión Nacional Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol y luego de que se aplicaran en el Mundial 2026 no sin polémicas.

TE PUEDE INTERESAR

Los cambios buscan "fortalecer la transparencia, la uniformidad en la aplicación de las Reglas de Juego, elevar el dinamismo y el tiempo efectivo de juego", según indicó la Dimayor en su comunicado oficial.

VEA TAMBIÉN Además de Shakira, Colombia tendrá presencia en la gran final del Mundial entre Argentina y España: podría incidir en el juego o

Estas modificaciones entrarán en vigor en la Liga BetPlay Dimayor II-2026, el Torneo BetPlay, la Copa BetPlay desde la Fase 1B y la Liga Femenina a partir de los cuadrangulares.

Entre las modificaciones más destacadas se encuentra el control de tiempos en las sustituciones. Los jugadores que sean reemplazados deberán abandonar el campo en un máximo de 10 segundos por la zona más cercana. Si no cumplen este plazo, el sustituto deberá esperar un minuto adicional para ingresar. El árbitro señalizará con la mano los últimos cinco segundos del procedimiento.

La atención a lesionados también cambia radicalmente. Cuando el árbitro detenga el juego para atender a un jugador, este deberá permanecer fuera del campo durante un minuto antes de poder reincorporarse, excepto en casos de choque entre compañeros, faltas sancionadas con tarjeta o lesiones del portero.

Las reanudaciones tendrán límites estrictos: tanto los saques de banda como los saques de meta deberán ejecutarse en cinco segundos. Si se excede el tiempo en un saque de banda, la posesión cambiará de equipo; en el saque de meta, se concederá tiro de esquina al rival.

El protocolo del VAR se amplía significativamente. Ahora podrá intervenir en saques de esquina concedidos erróneamente, segundas tarjetas amarillas incorrectas y confusiones de identidad en las amonestaciones. Esta extensión busca reducir los errores arbitrales que puedan afectar el desarrollo de los partidos.

VEA TAMBIÉN Gobierno de las Islas Malvinas pide a la FIFA sancionar a Argentina tras pancarta ondeada luego del partido ante Inglaterra en el Mundial o

Dos medidas disciplinarias nuevas generan especial atención. La primera establece la expulsión directa para jugadores que cubran su boca al proferir insultos, una medida destinada a combatir el racismo y la discriminación. La segunda sanciona con tarjeta roja el abandono del campo por protesta contra decisiones arbitrales, incluyendo las revisiones del VAR.

En cuanto a las faltas tácticas, si tras aplicar la ventaja el equipo atacante anota gol, no se mostrará la tarjeta amarilla al infractor, ya que su objetivo táctico fracasó. Sin embargo, las acciones temerarias o de juego brusco grave mantendrán la sanción independientemente del resultado.