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Domingo, 21 de junio de 2026
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Donald Trump

"Los volveremos a golpear con toda nuestra fuerza": Trump amenaza al régimen iraní mientras avanzan conversaciones de paz; la dictadura respondió

junio 21, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump - Foto EFE
Los diálogos celebrados en Suiza son los primeros celebrados en virtud de un memorando de entendimiento acordado hace una semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el al régimen de Irán mientras su vicepresidente J. D. Vance avanza en su reunión con la dictadura de los ayatolás en el marco del acuerdo de paz, un proceso que se vio tensionado por el anuncio del cierre del estrecho de Ormuz.

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"Irán debe impedir de inmediato que sus MÁRIONETAS, a las que paga generosamente, provoquen disturbios en el Líbano", escribió Trump en su cuenta oficial de su red Truth Social.

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Trump lanzó una nueva advertencia que podría romper el cese al fuego y desatar una nueva ola de ataques cruzados en Medio Oriente.

"Si no lo hace, los volveremos a golpear con toda nuestra fuerza, igual que hicimos la semana pasada, ¡pero aún más fuerte!", anticipó el mandatario norteamericano.

Ante esto, la dictadura de los ayatolás advirtió a Estados Unidos que "tenga cuidado", según declaró el jefe negociador del régimen de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf.

"Harían bien en ser más cuidadosos con sus declaraciones; nuestras fuerzas armadas están preparadas para responderles de otra manera. Digan lo que digan, nosotros somos quienes actuamos", indicó.

Las conversaciones, celebradas en la estación de montaña suiza de Bürgenstock, propiedad del mediador Qatar, son las primeras celebradas en virtud de un memorando de entendimiento acordado hace una semana.

Este exige la reapertura del estrecho y el cese de todas las hostilidades, incluidas las del Líbano, país contra el que Israel —aliado de Estados Unidos— ha lanzado una serie de ataques que tienen como objetivo al grupo terrorista Hezbolá.

Sin embargo, el régimen de Irán, alegando que Washington no había cumplido su compromiso de detener los combates en el Líbano, afirmó el sábado que había vuelto a cerrar el estrecho y que las conversaciones del domingo no abordarán cuestiones sustantivas como el programa nuclear iraní.

En las conversaciones, en las que se reunieron funcionarios de Estados Unidos y del régimen iraní en presencia de mediadores qataríes, Vance restó importancia al impacto de la violencia en el Líbano y dijo que en los últimos días se habían logrado avances para poner fin a esas hostilidades.

"Estas cosas siempre son un poco complicadas", afirmó.

A pesar del anuncio de un nuevo alto el fuego en el Líbano el viernes, apenas ha habido indicios de que los combates vayan a terminar.

Las autoridades de Estados Unidos, entretanto, pusieron en duda el cierre del estrecho, aunque los datos de tráfico marítimo disponibles comercialmente mostraron un impacto considerable.

Solo un pequeño petrolero cruzó el estrecho con sus transpondedores de localización activados tras el anuncio iraní, en comparación con las docenas de buques de los últimos días, cuando el tráfico había comenzado a volver a los niveles previos a la guerra.

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La agencia de noticias iraní Fars citó el domingo a una fuente militar que afirmó que no se estaban expidiendo nuevos permisos para el cruce de buques hasta nuevo aviso. A lo largo de los ataques, muchas navieras han señalado que era demasiado peligroso navegar sin el permiso del régimen de Irán.

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