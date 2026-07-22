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Régimen de Nicaragua

Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU exigió a al régimen de Nicaragua elecciones libres y libertad de los presos políticos

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Daniel Ortega (AFP)
Daniel Ortega (AFP)
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó cualquier posibilidad de elecciones en su país.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó este miércoles la represión de las libertades civiles y políticas en Nicaragua, donde el dictador Daniel Ortega se negó a convocar elecciones.

"Exhorto a las autoridades a reabrir el espacio cívico y restablecer el Estado de derecho. Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos", dijo Türk, quien pidió asimismo la liberación inmediata de "todas las personas detenidas arbitrariamente" en Nicaragua.

“Me inquietan los informes de represión contra la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, incluida la ausencia de información oficial sobre el destino, el paradero y el estado del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, que fue detenido el 29 de junio”, declaró el Alto Comisionado.

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“Insto a las autoridades a que liberen de inmediato a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente y a que garanticen que todos los detenidos sean tratados con humanidad y dignidad, de conformidad con las obligaciones de Nicaragua en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, dijo Türk.

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó cualquier posibilidad de elecciones en su país, según él, para evitar que la oposición llegue algún día al gobierno.

"Que se olviden, aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder", declaró Ortega al referirse a sus opositores en un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.

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Ortega, de 80 años, gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007. Desde entones ejerce el poder bajo una tiranía absoluta, anulando a sus rivales y obligando a sus detractores a exiliarse.

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