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Domingo, 26 de julio de 2026
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Toy Story 5

"Toy Story 5" hace historia al convertirse en la película más taquillera de 2026: esto fue lo que recaudó

julio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
'Toy Story'- Foto: EFE
'Toy Story'- Foto: EFE
La nueva producción de Disney y Pixar suma 1.022 millones de dólares a nivel global, gracias a los 448 millones obtenidos en Estados Unidos y Canadá, y otros 573 millones provenientes de los mercados internacionales.

Toy Story 5 supera los 1.000 millones de dólares y se convierte en la película más taquillera de 2026.

La película alcanzó un nuevo hito en la taquilla mundial al superar los 1.000 millones de dólares en recaudación, consolidándose como la película más exitosa del año.

La nueva producción de Disney y Pixar suma 1.022 millones de dólares a nivel global, gracias a los 448 millones obtenidos en Estados Unidos y Canadá, y otros 573 millones provenientes de los mercados internacionales.

Con este resultado, la cinta se convierte en la tercera película de 2026 en superar la barrera de los 1.000 millones de dólares, después de Super Mario Galaxy: la película y Michael, ambas con una recaudación de 1.001 millones.

Mientras tanto, La Odisea también se perfila para unirse a ese exclusivo grupo. Con 639,6 millones de dólares recaudados en apenas dos fines de semana, todo indica que será la cuarta producción del año en alcanzar esa marca antes del estreno de Spider-Man: Brand New Day, previsto para el 30 de julio.

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Según Variety, 2026 va camino de convertirse en el año con mayor número de películas que superan los 1.000 millones de dólares desde la pandemia de 2020, cuando la industria cinematográfica sufrió un fuerte impacto.

Un estreno histórico en América Latina

En América Latina, Toy Story 5 también tuvo un debut sobresaliente. Durante su primer fin de semana en cartelera reunió a más de 10 millones de espectadores y recaudó 53,8 millones de dólares.

Estas cifras la convierten en la película más vista de la región en lo que va de 2026 y en el estreno más exitoso del año en el mercado latinoamericano.

El éxito confirma la vigencia de una de las franquicias más queridas del cine, que desde su debut en 1995 continúa conquistando tanto a quienes crecieron junto a Woody y Buzz como a las nuevas generaciones de espectadores.

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